ابوظہبی پولیس کی وارننگ، ریموٹ کنٹرول ایپس کے ذریعے فراڈ کے بڑھتے خطرات سے آگاہی

ابوظہبی، 10 اپریل، 2026 (وام) -- اابوظہبی پولیس نے "باخبر رہیں" مہم کے تحت اسمارٹ ڈیوائسز، چاہے وہ موبائل فون ہوں یا کمپیوٹرز، پر ریموٹ کنٹرول ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کرنے کے خطرات سے خبردار کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان ایپس کو اب دھوکہ باز مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جن کا مقصد مالی وسائل اور حساس معلومات چوری کرنا ہے۔
پولیس کے مطابق یہ ایپلیکیشنز بنیادی طور پر جائز مقاصد جیسے تکنیکی معاونت، ریموٹ ورک یا اسکرین شیئرنگ کے لیے تیار کی گئی تھیں، تاہم بعض عناصر متاثرین کو جعلی تکنیکی مدد یا مسائل کے حل کے بہانے انہیں ڈاؤن لوڈ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں صارف کے آلے پر مکمل کنٹرول اور نجی معلومات تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔
ابوظہبی پولیس نے عوام پر زور دیا کہ وہ ایسی مشکوک کالز سے ہوشیار رہیں جن میں کسی سافٹ ویئر کی تنصیب یا خفیہ معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جائے، اور واضح کیا کہ بینک ملازمین کبھی بھی اکاؤنٹ کی تفصیلات، کریڈٹ کارڈ نمبر، پاس ورڈ، پن کوڈ یا ون ٹائم پاس ورڈ طلب نہیں کرتے۔
پولیس نے مزید ہدایت کی کہ شہری اور رہائشی کسی بھی حساس معلومات کے تبادلے سے گریز کریں اور صرف مستند و سرکاری ذرائع سے ہی ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ سائبر فراڈ سے محفوظ رہا جا سکے۔
بیان میں کہا گیا کہ اگر کسی بھی قسم کی مشتبہ یا فراڈ کی کوشش سامنے آئے تو فوری طور پر "امان" سروس کے نمبر 8002626 پر رابطہ کریں، 2828 پر پیغام ارسال کریں یا قریبی پولیس اسٹیشن سے رجوع کریں، تاکہ سائبر جرائم کے خلاف کارروائی میں مدد فراہم کی جا سکے۔
ابوظہبی پولیس نے سکیورٹی سافٹ ویئر کے استعمال اور اسے باقاعدگی سے اپ ڈیٹ رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا تاکہ ڈیجیٹل تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔