چلی میں 'FIDAE 2026' کا آغاز، متحدہ عرب امارات کی نمایاں شرکت اور دفاعی تعاون پر زور

سانتیاگو، 10 اپریل، 2026 (وام) --جمہوریہ چلی کے صدر خوسے انتونیو کاسٹ نے دارالحکومت سانتیاگو میں بین الاقوامی فضائی، خلائی، دفاعی اور سلامتی نمائش "FIDAE 2026" کا افتتاح کیا، جو لاطینی امریکہ میں اس شعبے کی سب سے اہم نمائش سمجھی جاتی ہے اور ہر دو سال بعد پوداہویل ایئر بیس پر منعقد ہوتی ہے۔
نمائش کے دورے کے دوران چلی کے صدر نے ایج گروپ کے پویلین کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے متحدہ عرب امارات کی معیاری شرکت کو سراہتے ہوئے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں پیش کی جانے والی جدید ٹیکنالوجیز اور اختراعی حلوں کی تعریف کی۔
اس موقع پر چلی میں متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد سعید النیادی کے مطابق اس بین الاقوامی ایونٹ میں امارات کی شرکت ایک اہم اسٹریٹجک سنگ میل ہے، جو جدید ٹیکنالوجی اور اختراع کے میدان میں عالمی معیار کی شراکت داریوں کے قیام کے عزم کی عکاسی کرتی ہے، تاکہ عالمی سلامتی اور استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی امریکہ میں اس باوقار نمائش میں ایج گروپ کی پہلی شرکت متحدہ عرب امارات کی دفاعی صنعتوں پر بڑھتے ہوئے عالمی اعتماد کی علامت ہے، اور یہ ایک ایسے اسٹریٹجک وژن کی نمائندگی کرتی ہے جو مربوط اور مستقبل پر مبنی حلوں کی تیاری پر مرکوز ہے۔
النیادی نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات اور چلی کے درمیان تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں، جن کی بنیاد اقتصادی، تکنیکی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں مشترکہ تعاون پر ہے۔ انہوں نے چلی کو لاطینی امریکہ میں امارات کا ایک اہم اسٹریٹجک شراکت دار قرار دیا، جس کی وجہ اس کی کھلی معیشت اور اختراع و عالمی تجارت کے لیے سازگار ماحول ہے۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ متحدہ عرب امارات ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ اور علم و ٹیکنالوجی کے تبادلے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، کیونکہ یہ عوامل عالمی چیلنجوں سے نمٹنے اور مشترکہ ترقی کے حصول کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔
اپنے بیان کے اختتام پر سفیر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات چلی اور لاطینی امریکہ کے دیگر ممالک کے ساتھ اہم شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیتا رہے گا، تاکہ علاقائی اور عالمی سطح پر استحکام اور پائیدار ترقی کو تقویت دی جا سکے۔