ایرانی حملوں کے بعد علاقائی صورتحال پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے اہم رابطے

ابوظہبی، 11 اپریل، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے ایران کے بلا اشتعال اور دہشت گردانہ میزائل حملوں کے بعد، جن میں متحدہ عرب امارات اور کئی دیگر ممالک کو نشانہ بنایا گیا، خطے اور اس سے باہر کی تازہ ترین صورتحال پر متعدد وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو کی۔
اس سلسلے میں انہوں نے آئرلینڈ کی وزیر برائے خارجہ امور و تجارت اور وزیر دفاع محترمہ ہیلن میکینٹی، پرتگال کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور پاؤلو رانجل، اور کوسٹاریکا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر آرنالڈو آندرے ٹینوکو سے تبادلہ خیال کیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے ان ممالک کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اظہارِ یکجہتی پر متعلقہ وزراء کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ ملک میں تمام رہائشی اور زائرین محفوظ ہیں۔
گفتگو کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔
ان ٹیلیفونک رابطوں میں اس بات پر زور دیا گیا کہ خطے میں پائیدار امن کے قیام اور سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے بین الاقوامی سطح پر مربوط اور مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔