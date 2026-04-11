متحدہ عرب امارات کی عالمی مالیاتی اجلاسوں کی میزبانی عرب دنیا کے لیے باعثِ فخر: عرب پارلیمنٹ

قاہرہ، 11 اپریل، 2026 (وام) --عرب پارلیمنٹ کے صدر محمد احمد الیمحی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا 2029 میں عالمی بینک گروپ اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سالانہ اجلاسوں کی میزبانی کے لیے انتخاب ملک کی عالمی سطح پر ترقی یافتہ حیثیت کا واضح ثبوت ہے اور یہ تمام عرب ممالک کے لیے باعثِ فخر ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ یہ بین الاقوامی انتخاب عالمی برادری کے اس اعتماد کی عکاسی کرتا ہے جو متحدہ عرب امارات کی مضبوط معیشت، مؤثر مالی و مانیٹری پالیسیوں، ترقی یافتہ سرمایہ کاری ماحول اور اقتصادی استحکام کو فروغ دینے میں اس کی کامیابی پر قائم ہے، ساتھ ہی یہ بین الاقوامی شراکت داریوں کو مستحکم کرنے میں اس کے کردار کو بھی اجاگر کرتا ہے۔
الیمحی نے کہا کہ یہ کامیابی صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید آل نہیان کی دانشمندانہ قیادت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے جدت، کشادگی اور عالمی شراکت داریوں پر مبنی ایک مربوط ترقیاتی ماڈل کو فروغ دیا، جس نے متحدہ عرب امارات کو بڑے بین الاقوامی اقتصادی ایونٹس کے لیے ایک نمایاں مرکز اور عالمی معاشی فیصلہ سازی کا اہم پلیٹ فارم بنا دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان عالمی اجلاسوں کی میزبانی، جن میں دنیا بھر کے مرکزی بینکوں کے گورنرز اور وزرائے خزانہ شرکت کرتے ہیں، بین الاقوامی اقتصادی مکالمے کو فروغ دینے اور عالمی چیلنجز کے لیے مشترکہ اور مؤثر حل تلاش کرنے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کرتی ہے۔