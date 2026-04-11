صدرِ امارات اور محمد بن راشد: متحدہ عرب امارات نے اتحاد اور مضبوط اداروں کے ذریعے بحران پر قابو پا لیا

ابوظہبی، 11 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم سے ملاقات کی، جس میں نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور چیئرمین صدارتی دیوان عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر باہمی خوشگوار گفتگو کے ساتھ ملک کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔
ملاقات کے دوران ملک بھر میں عسکری اور سول اداروں کی جانب سے جاری کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ قیادت نے مسلح افواج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیت اور تمام عسکری و سیکیورٹی اداروں کی ان کوششوں کو سراہا جو ایرانی دہشت گرد حملوں کے مقابلے میں ملک کی سلامتی، علاقائی سالمیت اور شہریوں و رہائشیوں کے تحفظ کے لیے کی گئیں۔
دونوں رہنماوں نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات نے حالیہ بحران کا مقابلہ عزم، استقامت اور مضبوط قیادت کے ساتھ کیا ہے، اور ملک اپنے مؤثر ادارہ جاتی نظام اور معاشرتی اتحاد کے ذریعے چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، دبئی کے پہلے نائب حکمران ، نائب وزیر اعظم و وزیر خزانہ عزت مآب شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم، دبئی کے دوسرے نائب حکمران عزت مآب شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم، نمائندہ حکمران العین عزت مآب شیخ ہزاع بن زاید النہیان، نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ حامد بن زاید النہیان، چیئرمین زاید اتھارٹی برائے خصوصی افراد عزت مآب شیخ خالد بن زاید النہیان، نائب چیئرمین صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء کے امور عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، نائب چیئرمین صدارتی دیوان برائے خصوصی امور عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، دبئی سول ایوی ایشن اتھارٹی کے صدر اور ایمریٹس ایئرلائن و گروپ کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو عزت مآب شیخ احمد بن سعید المکتوم، وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک النہیان، اور امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن تہنون النہیان سمیت متعدد شیوخ اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔