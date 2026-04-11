ولی عہد ابوظہبی کا چین کا سرکاری دورہ، دوطرفہ شراکت داری کے فروغ پر توجہ

ابوظہبی، 11 اپریل، 2026 (وام) --ولی عہد ابوظہبی عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان اتوار، 12 اپریل 2026 کو عوامی جمہوریہ چین کے سرکاری دورے کا آغاز کریں گے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا اور باہمی مفادات کے لیے تعاون کو فروغ دینا ہے۔
یہ دورہ متحدہ عرب امارات اور چین کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید وسعت دینے اور دیرینہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی مشترکہ خواہش کی عکاسی کرتا ہے، جس میں اہم ترجیحی شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔
اس موقع پر ولی عہد ابوظہبی کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوگا، جس میں وزراء، سینئر حکام، کاروباری شخصیات اور متحدہ عرب امارات کے نمایاں اقتصادی شراکت دار شامل ہوں گے، جو مختلف شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کریں گے۔