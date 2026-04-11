یو اے ای میں کل بارش کا امکان، موسم ابر آلود اور درجہ حرارت میں کمی کی پیش گوئی

ابوظبی، 11 اپریل، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے کل کے لیے ملک بھر میں جزوی طور پر ابر آلود سے مکمل ابر آلود موسم کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمے کے مطابق کنویکٹیو بادل بننے کی توقع ہے، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔
ہوائیں ہلکی سے معتدل رہیں گی، تاہم بعض اوقات تیز یا بہت تیز ہو سکتی ہیں، جس سے گرد و غبار اور ریت اڑنے کے باعث افقی حد نگاہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔
عرب خلیج میں سمندر کی حالت عمومی طور پر معتدل رہے گی، تاہم بادلوں کی سرگرمی کے دوران بعض اوقات سمندر میں تیزی آ سکتی ہے، جبکہ بحیرہ عمان میں سمندری صورتحال ہلکی سے معتدل رہنے کی توقع ہے۔