اماراتی ثالثی کی بڑی کامیابی، روس اور یوکرین کے درمیان 350 قیدیوں کا تبادلہ

ابوظہبی، 11 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے روسی فیڈریشن اور جمہوریہ یوکرین کے درمیان نئی ثالثی کوششوں کی کامیابی کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں 350 قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہوا، جن میں ہر فریق کے 175 قیدی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان اماراتی ثالثی کے ذریعے اب تک رہا کیے جانے والے قیدیوں کی مجموعی تعداد 6,305 تک پہنچ گئی ہے۔
وزارت خارجہ امور نے اس پیش رفت پر دونوں ممالک کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اماراتی ثالثی کی کوششوں میں تعاون کیا، جو اس بحران کے حل کے لیے متحدہ عرب امارات کی کاوشوں پر ان کے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔
وزارت نے مزید بتایا کہ متحدہ عرب امارات اب تک 21 ثالثی اقدامات کامیابی سے مکمل کر چکا ہے، جو روس اور یوکرین کے ساتھ اس کے مضبوط تعلقات اور دونوں فریقوں کے اعتماد کو ظاہر کرتے ہیں، اور ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر اس کے کردار کو اجاگر کرتے ہیں جو سفارتی اور انسانی بنیادوں پر حل کو فروغ دیتا ہے۔
بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات اس بحران کے جامع سیاسی حل کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا، تاکہ انسانی اثرات کو کم کیا جا سکے اور علاقائی و عالمی سطح پر امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔
مزید برآں، متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی میں روس، یوکرین اور امریکہ کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کے دو ادوار کی میزبانی بھی کی، جو مکالمے کو فروغ دینے اور تعمیری بات چیت کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے میں اس کے کردار اور عالمی اعتماد کا مظہر ہے۔