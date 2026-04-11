یو اے ای اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، علاقائی سلامتی اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 11 اپریل (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جمہوریہ بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر سے ملاقات کی، جس میں ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر برادر و دوست ممالک پر بلا اشتعال میزائل حملوں کے بعد علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ان حملوں کے علاقائی و بین الاقوامی سلامتی، عالمی بحری نقل و حمل، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا۔
بھارتی وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور اس کے شہریوں و رہائشیوں کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات میں اپنے ملک کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر شیخ عبداللہ بن زاید نے بھارتی وزیر کے دورے کو سراہتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور گہری اسٹریٹجک شراکت داری کا مظہر قرار دیا، اور ملک میں تمام رہائشیوں اور زائرین کی سلامتی کی یقین دہانی کرائی۔
دونوں وزراء نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان اعلان کردہ دو ہفتوں کی جنگ بندی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔
ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور دونوں ممالک و ان کے عوام کے مفاد میں دوطرفہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی گفتگو کی گئی۔
اس موقع پر وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون محترمہ ریم بنت ابراہیم الہاشمی اور وزیر مملکت سعید مبارک الہاجری بھی موجود تھے۔