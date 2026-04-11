نائب وزیر اعظم نے کویت میں دہشت گرد سازش ناکام بنانے پر اماراتی حمایت کا اعادہ کیا

ابوظہبی، 11 اپریل، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کویت کی سکیورٹی کو نقصان پہنچانے، افراتفری پھیلانے اور تخریبی کارروائیاں کرنے کی کوشش کرنے والی دہشت گردانہ سازشوں کی شدید مذمت کی ہے۔
انہوں نے کویت کی سلامتی اور خودمختاری کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات میں متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی اور غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا، اور کویتی سکیورٹی حکام کی جانب سے اس سازش کو ناکام بنانے اور ملوث عناصر کو بے نقاب کرنے میں ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور چوکسی کو سراہا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام شکلوں کے خلاف متحدہ عرب امارات کے دوٹوک مؤقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات جو ریاستوں کے استحکام کو نقصان پہنچائیں، انہیں کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تعاون کو مزید مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔
اپنے بیان کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ کویت کی سکیورٹی دراصل متحدہ عرب امارات کی سکیورٹی کا لازمی حصہ ہے، اور امارات کویت کے استحکام، اس کے شہریوں و رہائشیوں کی سلامتی اور اس کی قومی کامیابیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔