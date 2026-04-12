قطر میں سمندری آمد و رفت بحال، جہازوں کو دن کے اوقات میں سفر کی اجازت

دوحہ، 12 اپریل، 2026 (وام) --قطر کی وزارت ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ تمام اقسام کے سمندری جہازوں اور کشتیوں کے لیے سمندری نیویگیشن مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے۔
قطر نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ بحالی اتوار، 12 اپریل 2026 کو صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک مؤثر رہے گی، جس کے دوران جہازوں کو معمول کے مطابق آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔
وزارت نے مزید واضح کیا کہ اس کے سابقہ اعلان کے مطابق ماہی گیری کی سرگرمیوں کے لیے لائسنس یافتہ کشتیوں کو پورے دن سفر کی اجازت دی گئی ہے، تاکہ اس شعبے کی سرگرمیاں بلا تعطل جاری رہ سکیں۔