برجیل ہولڈنگز کا گنیز ریکارڈ، 64 قومیتوں نے یو اے ای پرچم بینر کے ساتھ نئی تاریخ رقم کر دی

ابوظہبی، 12 اپریل، 2026 (وام) --برجیل ہولڈنگز کے صف اول کے صحت کے کارکنان نے ابوظہبی اسپورٹس کونسل کے تعاون سے "ہماری قوم، ہماری دھڑکن" کے نعرے کے تحت یو اے ای کے پرچم والے بینر کو اٹھانے میں سب سے زیادہ قومیتوں کی شرکت کا نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا، جس میں 64 قومیتوں نے حصہ لیا۔
یہ منفرد اقدام ہُدَیریات جزیرے پر منعقدہ سالانہ برجیل گیمز کی اختتامی تقریب کے دوران انجام دیا گیا، جس کا مقصد قیادت کی ہدایات کے مطابق قومی اتحاد کو فروغ دینا اور یو اے ای کے پرچم کو بلند کرنا تھا۔
تقریب میں 153 شرکاء نے، جو 64 مختلف قومیتوں کی نمائندگی کر رہے تھے، ایک ہی بینر اٹھایا جس پر یو اے ای کا پرچم اور نعرہ درج تھا۔ 85 میٹر طویل اور 200 کلوگرام سے زائد وزنی اس بینر کو شرکاء نے اپنے سروں کے اوپر اٹھا کر 100 میٹر کا فاصلہ طے کیا، یوں 2019 میں دبئی میں قائم 58 قومیتوں کے سابقہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔
ابوظہبی اسپورٹس کونسل کے سیکرٹری جنرل عارف حمد العوانی نے کہا کہ یہ کامیابی ابوظہبی کی اس حیثیت کو اجاگر کرتی ہے جو اسے کھیلوں اور کمیونٹی سرگرمیوں کے عالمی مرکز کے طور پر نمایاں کرتی ہے، جہاں کھیلوں کی اعلیٰ کارکردگی کو انسانی اور قومی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ برجیل ہولڈنگز کے ساتھ شراکت داری کونسل کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے والے اقدامات کی حمایت کرتی ہے، اور اس حقیقت کو نمایاں کرتی ہے کہ کھیل مختلف ثقافتوں اور قومیتوں کو یو اے ای کے پرچم تلے یکجا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔
برجیل ہولڈنگز کے بانی اور چیئرمین ڈاکٹر شمشیر ویالِل نے کہا کہ یہ کامیابی متحدہ عرب امارات کے اس منفرد ماڈل کی عکاسی کرتی ہے جو ثقافتی تنوع کو ایک مشترکہ وژن کے تحت یکجا کرتا ہے، اور معاشرتی ہم آہنگی اور اتحاد کی حقیقی تصویر پیش کرتا ہے۔