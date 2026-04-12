آپریشن الفارس الشهم 3: 53 ٹن طبی امداد کے ساتھ اماراتی قافلہ غزہ پہنچ گیا

غزہ، 12 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے طبی امدادی قافلے نے غزہ کی پٹی میں داخل ہو کر فلسطینی عوام کی مدد اور ان کی انسانی مشکلات میں کمی کے لیے اپنی جاری کوششوں کے تحت "آپریشن الفارس الشهم 3" کے فریم ورک میں امداد فراہم کی ہے۔
قافلے میں آٹھ ٹرک شامل ہیں جو 53 ٹن طبی امدادی سامان لے کر پہنچے، جن میں ادویات، طبی آلات، مختلف سامان اور طبی فرنیچر شامل ہے۔ یہ امداد صحت کی سہولیات کی استعداد بڑھانے میں مدد دے گی تاکہ وہ موجودہ مشکل انسانی اور طبی حالات میں اپنی خدمات جاری رکھ سکیں۔
یہ امدادی کھیپ رفح میں قائم متحدہ عرب امارات کے فیلڈ ہسپتال اور خان یونس میں موجود اماراتی طبی مرکز کی معاونت کے ساتھ ساتھ غزہ کے صحت کے شعبے کی وسیع پیمانے پر مدد میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ اس کے ذریعے صحت کے اداروں کی تیاری کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور طبی عملے کو مریضوں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے درکار وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔
متحدہ عرب امارات کی طبی امدادی ٹیم چوبیس گھنٹے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ امداد کی مؤثر ترسیل اور ہم آہنگی کو یقینی بنایا جا سکے، اور غزہ میں فوری انسانی ضروریات کا بروقت جواب دیا جا سکے۔ یہ اقدام بحران کے وقت ضرورت مندوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے متحدہ عرب امارات کے پختہ انسانی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
"آپریشن الفارس الشهم 3" متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی کے مسلسل عزم کی نمائندگی کرتا ہے، جس کے تحت زمینی، سمندری اور فضائی راستوں کے ذریعے فلسطینی عوام کو امداد اور طبی معاونت فراہم کی جا رہی ہے، تاکہ ان کی مشکلات کو کم کیا جا سکے اور ان کی استقامت کو مضبوط بنایا جا سکے۔