امارات کے صدر اور بھارتی وزیر خارجہ کی ملاقات، اسٹریٹجک شراکت داری اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 12 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر کا استقبال کیا، جنہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے نیک تمنائیں اور سلام پیش کیا، جبکہ صدرِ امارات نے بھی اپنے ہم منصب کے لیے خیرسگالی کے پیغامات بھجوائے۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تحت تعاون کو مزید فروغ دینے اور باہمی مفادات کے مطابق تعلقات کو وسعت دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔
فریقین نے مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال، اس کے علاقائی و عالمی سلامتی پر اثرات، بحری سلامتی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا۔
گفتگو میں ایرانی دہشت گردانہ حملوں پر بھی بات چیت ہوئی، جن میں متحدہ عرب امارات اور خطے کے دیگر ممالک میں شہریوں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، اور انہیں خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔
ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے ملک کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت امارات کی خودمختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔
ملاقات میں دبئی کے ولی عہد، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن تہنون النہیان، اور متعدد وزراء و اعلیٰ حکام شریک تھے۔