ولی عہد ابوظہبی کے چین کے سرکاری دورے کا آغاز، دوطرفہ شراکت داری کے فروغ پر توجہ

بیجنگ، 12 اپریل، 2026 (وام) --ولی عہد ابوظہبی عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان بیجنگ پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے عوامی جمہوریہ چین کا سرکاری دورے کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور اہم ترجیحی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔
یہ دورہ متحدہ عرب امارات اور چین کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور ترقی و اقتصادی تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلیٰ صلاحیت کے حامل شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ اور علاقائی و عالمی منڈیوں کی بدلتی حرکیات سے ہم آہنگ ہونے کی مشترکہ خواہش کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
یہ دورہ متحدہ عرب امارات کی حیثیت کو ایک نمایاں عالمی تجارتی مرکز، کلیدی سرمایہ کاری کے دروازے اور پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے اسٹریٹجک شراکت دار کے طور پر مزید مستحکم کرتا ہے۔
اس موقع پر ولی عہد ابوظہبی کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی موجود ہے، جس میں عزت مآب شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان، امارات کے صدر کے چین کے لیے خصوصی ایلچی اور ایگزیکٹو افیئرز اتھارٹی کے چیئرمین خلدون خلیفہ المبارک، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور ادنوک کے منیجنگ ڈائریکٹر و گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر سلطان احمد الجابر، وزیر سرمایہ کاری محمد حسن السویدی، وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر مملکت برائے خارجہ امور لانا زکی نسیبہ، وزیر مملکت سعید مبارک الحاجری، ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکرٹری جنرل اور ولی عہد کے دفتر کے چیئرمین سیف سعید غباش ، اور چیئرپرسن ابوظہبی میڈیا آفس اور کورٹ آف دی کراؤن پرنس میں اسٹریٹجک تعلقات کی مشیر مریم عید المہیری شامل ہیں۔