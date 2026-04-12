شیخ منصور بن زاید ایوارڈ زرعی شعبے میں جدت اور غذائی تحفظ کے فروغ کا اہم ذریعہ بن گیا

ابوظہبی، 12 اپریل، 2026 (وام) --شیخ منصور بن زاید ایوارڈ برائے زرعی امتیاز ایک اسٹریٹجک قومی اقدام کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، جس کا مقصد زرعی شعبے کو جدیدیت اور پائیداری کے اصولوں کے تحت ترقی دے کر قومی غذائی تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔
اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہونے کے ساتھ یہ ایوارڈ کسانوں، مویشی پالنے والوں اور متعلقہ اداروں کے لیے ایک جامع پلیٹ فارم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جو پیداواری کارکردگی میں بہتری اور مقامی مصنوعات کے معیار کو بلند کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
2025-2026 کے ایڈیشن نے شیخ زاید فیسٹیول، الوثبہ میں منعقد ہونے والے پانچ خصوصی میلوں کے ذریعے نمایاں پیش رفت حاصل کی ہے، جن میں زراعت، مویشی، خوراک، پھول اور شہد کے شعبے شامل ہیں۔ یہ میلوں ماہرین اور پیدا کنندگان کے درمیان علم کے تبادلے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، جبکہ صارفین کو مقامی مصنوعات کی حمایت کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔
الوثبہ ہنی فیسٹیول نے شہد کے کاشتکاروں کو اپنی مصنوعات کی مؤثر مارکیٹنگ اور عالمی بہترین طریقوں کو اپنانے کا موقع فراہم کیا، جبکہ لائیوسٹاک فیسٹیول نے مقامی نسلوں کے فروغ اور پائیدار افزائش کے طریقوں کو ملک بھر میں فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔
اسی طرح فلاور فیسٹیول کے ذریعے ماحولیاتی خوبصورتی اور پائیدار باغبانی کے ڈیزائن میں قومی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، جبکہ خصوصی افراد کے لیے ورثہ مقابلوں کا انعقاد سماجی شمولیت اور قومی شناخت کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آبی زراعت پر توجہ جدید مچھلی پالنے کی تکنیکوں کی اہمیت کو نمایاں کرتی ہے، جو غذائی ذرائع میں تنوع کے لیے ناگزیر ہے۔
مجموعی طور پر یہ ایوارڈ محض امتیاز کے اعتراف تک محدود نہیں بلکہ ایک مربوط ماحولیاتی نظام کی صورت اختیار کر چکا ہے، جو متحدہ عرب امارات کو ٹیکنالوجی پر مبنی اور پائیدار غذائی تحفظ کے حامل مستقبل کی جانب گامزن کر رہا ہے۔