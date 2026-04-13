جنوبی کوریا کی برآمدات میں 36.7 فیصد اضافہ، سیمی کنڈکٹرز کی مانگ میں نمایاں تیزی

سیول، 13 اپریل، 2026 (وام) -- جنوبی کوریا کی برآمدات میں اپریل کے پہلے 10 دنوں کے دوران سال بہ سال 36.7 فیصد نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی بنیادی وجہ عالمی منڈی میں سیمی کنڈکٹرز کی مضبوط مانگ ہے۔
کوریا کسٹمز سروس کے مطابق یکم سے 10 اپریل کے دوران برآمدات کا حجم بڑھ کر 25.2 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ 18.4 ارب ڈالر تھا۔
اسی عرصے میں درآمدات میں بھی سالانہ بنیاد پر 12.7 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 22.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جس کے نتیجے میں ملک نے 3.1 ارب ڈالر کا تجارتی سرپلس حاصل کیا۔