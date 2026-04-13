عالمی منڈی میں سونے کی قیمت ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئی

عالمی دارالحکومتیں، 13 اپریل، 2026 (وام) --عالمی منڈی میں سونے کی قیمتیں پیر کے روز نمایاں کمی کے ساتھ تقریباً ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں، جس کی بنیادی وجہ امریکی ڈالر کی مضبوطی رہی۔
اسپاٹ گولڈ 1.1 فیصد کمی کے ساتھ فی اونس 4,694.30 امریکی ڈالر تک گر گیا، جو 7 اپریل کے بعد اس کی کم ترین سطح ہے۔ اسی طرح جون کی ترسیل کے لیے امریکی سونے کے فیوچرز 1.4 فیصد کمی کے ساتھ 4,717.80 امریکی ڈالر پر بند ہوئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی ملا جلا رجحان دیکھا گیا، جہاں اسپاٹ سلور 1.9 فیصد کمی کے ساتھ فی اونس 74.45 امریکی ڈالر پر آ گیا، جبکہ پلاٹینم 1.3 فیصد کم ہو کر 2,019.35 امریکی ڈالر پر پہنچ گیا۔ اس کے برعکس پیلاڈیم کی قیمت میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو 0.7 فیصد بڑھ کر 1,531.50 امریکی ڈالر فی اونس پر بند ہوا۔