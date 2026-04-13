سائیکلون مائلا کی تباہ کاریاں، پاپوا نیو گنی میں 11 افراد ہلاک، ہزاروں متاثر

پورٹ مورسبی، 13 اپریل، 2026 (وام) --ٹراپیکل سائیکلون مائلا کے باعث آنے والے شدید سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے پاپوا نیو گنی میں تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ کئی ساحلی دیہات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔
پاپوا نیو گنی کے نیشنل براڈکاسٹنگ کارپوریشن کے مطابق ابتدائی اندازوں میں 10 ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ بوگین ویل کے مختلف علاقوں میں تقریباً 20 ہزار افراد فوری امداد کے منتظر ہیں۔
وزیر اعظم جیمز ماراپے نے کہا کہ دور دراز علاقوں تک رسائی اب بھی دشوار ہے اور نقصانات کی اطلاعات مسلسل موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے متاثرہ علاقوں میں خوراک، صاف پانی، طبی امداد اور عارضی پناہ گاہوں سمیت ضروری امدادی سامان کی فراہمی شروع کر دی ہے۔
یہ طوفان پڑوسی ملک سلیمان جزائر کو بھی متاثر کر چکا ہے، جہاں دور افتادہ علاقوں میں نمایاں نقصان رپورٹ ہوا ہے۔
سائیکلون مائلا سلیمان سی کے اوپر سے گزرا، جہاں اس کی ہواؤں کی رفتار تقریباً 300 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی، اور یہ عارضی طور پر کیٹیگری 5 کے شدید طوفان میں تبدیل ہوا، بعد ازاں کمزور ہو کر ٹراپیکل لو میں تبدیل ہو گیا۔