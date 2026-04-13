اتحاد ایئرویز کا چین کیلئے پانچ نئی روٹس اور ہفتہ وار 28 پروازوں کا اعلان

ابوظہبی، 13 اپریل، 2026 (وام) -- اتحاد ایئرویز نے اپنے مین لینڈ چین نیٹ ورک میں نمایاں توسیع کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت پانچ نئی روٹس کا آغاز اور ہفتہ وار 28 پروازوں کا اضافہ کیا گیا ہے، جو حالیہ برسوں میں ایئرلائن کی کسی ایک مارکیٹ میں سب سے بڑی توسیع میں سے ایک ہے۔ اس توسیع کے تحت اتحاد ابوظہبی زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ (AUH) سے شنگھائی پڈونگ (PVG)، گوانگژو (CAN)، چنگدو (TFU)، ہانگژو (HGH) اور شینژین (SZX) کے لیے پروازیں چلائے گی، جس سے مین لینڈ چین میں اس کی کل ہفتہ وار پروازیں چھ مقامات پر 35 ہو جائیں گی، جن میں بیجنگ ڈاشنگ (PKX) کے لیے اس کی موجودہ روزانہ سروس بھی شامل ہے۔
تمام پروازیں اتحاد کے بوئنگ 787-9 ڈریم لائنر بیڑے کے ذریعے چلائی جائیں گی، جن میں 28 بزنس اور 262 اکانومی نشستیں ہوں گی، جس سے چین کے توسیع شدہ نیٹ ورک میں یکساں وائیڈ باڈی پروڈکٹ کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ گنجائش میں یہ اضافہ متحدہ عرب امارات اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اہمیت کی عکاسی کرتا ہے، جو تجارت، سیاحت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں روابط کو مضبوط بناتا ہے اور ابوظہبی کو چین اور مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ اور شمالی امریکہ کی منڈیوں کے درمیان ایک اہم گیٹ وے کے طور پر پیش کرتا ہے۔
توسیع شدہ نیٹ ورک دونوں ممالک کے درمیان مسافروں اور سامان کی نقل و حرکت کو نمایاں طور پر بہتر بنائے گا، جبکہ چین کے بڑے تجارتی، صنعتی اور ٹیکنالوجی مراکز تک رسائی میں اضافہ کرے گا۔ یہ اہم مینوفیکچرنگ اور برآمدی مراکز کے درمیان کارگو کنیکٹیویٹی کو بھی مضبوط بناتا ہے، جس سے عالمی سپلائی چینز اور قیمتی تجارتی بہاؤ کو سہارا ملتا ہے۔
تمام روٹس اتحاد کی چائنا ایسٹرن ایئرلائنز کے ساتھ مشترکہ منصوبے کا حصہ ہوں گے، جس سے متحدہ عرب امارات اور چین کے درمیان مسافروں کی کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا۔ مشترکہ منصوبہ اہم گیٹ ویز پر مربوط خدمات فراہم کرتا ہے، جبکہ چائنا ایسٹرن اس وقت شنگھائی، کنمنگ اور شیان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان روٹس چلا رہی ہے۔
اس توسیع کو اتحاد کے کارگو کے شعبے میں 'SF' ایئرلائنز کے ساتھ مشترکہ منصوبے سے بھی تقویت ملتی ہے، جو فضائی مال برداری کی کنیکٹیویٹی کو مضبوط بناتا ہے اور چین اور عالمی منڈیوں کے درمیان اہم تجارتی راہداریوں میں سامان کی نقل و حرکت کو سہارا دیتا ہے۔
اس موقع پر اتحاد ایئرویز کے چیئرمین معالی محمد علی الشرفا نے کہاکہ، "متحدہ عرب امارات اور چین کے درمیان تعلقات مسلسل فروغ پا رہے ہیں، اور آج کا اعلان ہمارے تعاون کی پائیدار مضبوطی اور بڑھتے ہوئے امکانات کی عکاسی کرتا ہے۔ چائنا ایسٹرن کے ساتھ ہماری طویل شراکت داری کے باعث ممکن ہونے والا توسیع شدہ نیٹ ورک منفرد سیاحتی مقامات کو ابھرتے ہوئے تجارتی مراکز سے جوڑتا ہے، جس سے ہماری اقوام کو مشترکہ اور پائیدار معاشی خوشحالی اور قدر حاصل ہوتی ہے۔"
اتحاد ایئرویز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انتونوالدو نیوس نے کہاکہ، "چین اتحاد کے لیے اسٹریٹجک طور پر ایک اہم مارکیٹ ہے اور ہمارے نیٹ ورک کی ترقی کا کلیدی ستون ہے۔ یہ توسیع گنجائش میں نمایاں اضافہ اور مارکیٹ کے لیے ہماری طویل مدتی وابستگی کا واضح اشارہ ہے۔ پانچ نئے مقامات کے اضافے اور پروازوں کی تعداد بڑھانے سے ہم دنیا کی سب سے اہم معاشی راہداریوں میں سے ایک میں کنیکٹیویٹی کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اس سے سفر اور تجارت کی بڑھتی ہوئی طلب کو سہارا ملے گا، جبکہ کارگو، کاروبار اور سیاحت کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اسی وقت، ہم ابوظہبی کے کردار کو ایک اہم منزل اور سفر و تجارت کے گیٹ وے کے طور پر مضبوط کر رہے ہیں، جو امارت کے طویل مدتی معاشی اہداف کی حمایت کرتا ہے۔"
ان پانچوں مقامات میں سے ہر ایک چین کے معاشی اور ثقافتی منظرنامے میں منفرد کردار ادا کرتا ہے، جس سے اتحاد کو مسافروں اور کارگو کی متنوع طلب کو پورا کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ شنگھائی پڈونگ (PVG) ایک عالمی مالیاتی مرکز اور بین الاقوامی کارگو کا بڑا مرکز ہے؛ گوانگژو (CAN) جنوبی چین میں مینوفیکچرنگ اور تجارت کے لیے کلیدی گیٹ وے ہے؛ چنگدو (TFU) مغربی چین میں جدت اور ٹیکنالوجی کا تیزی سے ابھرتا ہوا مرکز ہے؛ ہانگژو (HGH) ڈیجیٹل معیشت اور ای کامرس کا نمایاں مرکز ہے؛ جبکہ شینژین (SZX) عالمی ٹیکنالوجی کی طاقت اور بڑی برآمدی منڈی ہے۔
یہ اعلان چین میں اتحاد کی موجودگی میں نمایاں وسعت کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ اور امریکہ بھر کے صارفین کو ابوظہبی کے ذریعے چین کے بڑے تجارتی اور ثقافتی مراکز تک زیادہ رسائی حاصل ہوگی۔