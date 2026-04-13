ملائیشیا میں دفاعی نمائش ڈی ایس اے 2026 میں اماراتی کمپنیوں کی بھرپور شرکت

کوالالمپور، 13 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کی معروف دفاعی اور سیکیورٹی کمپنیاں ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں منعقد ہونے والی دفاعی خدمات ایشیا نمائش و کانفرنس ڈی ایس اے 2026 میں یو اے ای پویلین کے تحت شرکت کریں گی، جو 20 سے 23 اپریل تک ملائیشیا انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ ایگزیبیشن سینٹر میں منعقد ہوگی۔
یو اے ای پویلین کی شرکت متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع اور دفاعی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے قائم توازن کونسل کے تعاون سے ہو رہی ہے، جبکہ اس کا انعقاد موڈون کمپنی کے ذیلی ادارے ایڈنیک گروپ کے زیر انتظام کیا جا رہا ہے۔ چار روزہ ایونٹ کے دوران پویلین میں بین الاقوامی وفود اور دفاعی صنعت کے اہم فیصلہ سازوں کی آمد متوقع ہے۔
نمائش کے دوران اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا بھی انعقاد کیا جائے گا، جن کا مقصد اماراتی اداروں اور عالمی دفاعی کمپنیوں کے درمیان نئی شراکت داریوں کا قیام ہے، جبکہ ڈی ایس اے 2026 دفاعی و سیکیورٹی شعبوں میں عالمی تعاون کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
یو اے ای پویلین میں ایج گروپ، کالیدس گروپ، ریسورس انڈسٹریز اور اے ایس آئی ایس بوٹس سمیت نمایاں قومی کمپنیاں شرکت کریں گی، جو جدید دفاعی مصنوعات اور خدمات کی وسیع رینج پیش کریں گی، جن میں الیکٹرانک ہتھیاروں کے نظام، بکتر بند گاڑیاں، بغیر پائلٹ فضائی گاڑیاں، فضائی دفاعی نظام، مواصلاتی ٹیکنالوجی، ریب کشتیاں اور تربیت و سیمولیشن ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔
ایڈنیک گروپ کے ایونٹ مینجمنٹ ونگ کیپیٹل ایونٹس بھی اس نمائش میں شریک ہوگا، جبکہ وزارت دفاع کے سرکاری جرائد الجندی اور نیشن شیلڈ میڈیا پارٹنرز کے طور پر یو اے ای پویلین کے ہمراہ موجود ہوں گے۔
کیپیٹل ایونٹس اس موقع پر متحدہ عرب امارات کی نمایاں دفاعی نمائشوں کو بھی اجاگر کرے گا، جن میں انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن (آئیڈیکس) اور نیول ڈیفنس اینڈ میری ٹائم سیکیورٹی ایگزیبیشن (نیودیکس) 2027، انٹرنیشنل ایگزیبیشن فار نیشنل سیکیورٹی اینڈ ریزیلینس (آئی ایس این آر) 2026، جبکہ بغیر پائلٹ نظاموں کی نمائش (یو میکس) اور سیمولیشن و ٹریننگ نمائش (سم ٹیکس) 2028 شامل ہیں۔
یو اے ای پویلین شرکاء کو دفاعی صنعت کے رہنماؤں سے براہ راست رابطے، جدید ٹیکنالوجیز کے مشاہدے اور تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کا پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ ڈی ایس اے 2026 میں شرکت اماراتی دفاعی کمپنیوں کو ایشیائی منڈی میں اپنی جدید اختراعات پیش کرنے، نئی شراکت داریاں قائم کرنے اور عالمی سطح پر اپنی موجودگی مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرے گی۔
1988 میں آغاز کے بعد سے ڈی ایس اے نمائش ایشیا کی نمایاں دفاعی و سیکیورٹی تقریبات میں شمار ہوتی ہے، جس میں 60 سے زائد ممالک کی 1,200 سے زیادہ بین الاقوامی کمپنیاں شرکت کرتی ہیں، اور یہ دفاع و سیکیورٹی کے تمام شعبوں میں اسٹریٹجک روابط، ٹیکنالوجی کے تبادلے اور کاروباری مواقع کے فروغ کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔