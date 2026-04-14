شیخ عبداللہ بن زاید اور میکسیکو کے وزیر خارجہ کا دوطرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق

ابوظہبی، 14 اپریل، 2026 (وام) -- عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ریاستہائے متحدہ میکسیکو کے سیکریٹری خارجہ روبرتو ویلاسکو آلواریز کو ان کے تقرر پر مبارکباد پیش کی۔ ایک ٹیلیفونک گفتگو کے دوران، دونوں اعلیٰ سفارتکاروں نے دوطرفہ تعلقات، تعاون کے شعبوں اور مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا، نیز مختلف شعبوں میں ترقی کے مواقع پر بات کی تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔ عزت مآب شیخ عبداللہ نے روبرتو ویلاسکو آلواریز کے لیے ان کے نئے منصب میں کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات اور جامع ترقی و پائیدار اقتصادی خوشحالی کے حصول کے لیے تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، جس میں میکسیکو کے وزیر خارجہ نے ایرانی میزائل حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے ملک کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔