امارات میں ہفتہ تک بارش، گرد آلود ہوائیں اور نمی میں اضافہ متوقع ہے

ابوظہبی، 14 اپریل، 2026 (وام) --نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی نے پیش گوئی کی ہے کہ ہفتہ تک ملک کے مختلف علاقوں میں صبح کے اوقات میں نمی، بادل اور بعض مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ گرد آلود ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کا آغاز منگل کے روز صبح کے وقت کہر کے ساتھ ہوگا، جبکہ مغربی اور جنوبی علاقوں میں ہلکی بارش متوقع ہے۔ اس دوران تازہ شمال مغربی ہوائیں ریت اڑائیں گی، جس سے اندرون ملک حدِ نگاہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ سمندر کی حالت درمیانے سے تیز رہے گی۔
بدھ کے روز بھی یہی موسمی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے، جب کہ وقفے وقفے سے گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ ساحلی علاقوں میں دن کے وقت ہلکی بارش اور تیز ہوائیں متوقع ہیں، جن کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
جمعرات کو موسم میں بہتری متوقع ہے اور آسمان صاف سے جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم بعض اوقات گرد آلود ہوائیں چل سکتی ہیں۔
جمعہ کے روز صبح کے وقت دوبارہ نمی میں اضافہ ہوگا، جبکہ جزیروں اور ساحلی علاقوں میں کہر اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔
ہفتے کے روز موسم مجموعی طور پر صاف رہے گا اور ہوائیں ہلکی ہوں گی، جبکہ عرب خلیج اور بحیرہ عمان میں سمندر کی حالت معمول پر آ جائے گی۔