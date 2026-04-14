شیخ عبداللہ بن زاید کے متعدد وزرائے خارجہ سے رابطے، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظبی، 14 اپریل، 2026 (وام) --نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور خطے کے متعدد ممالک پر بلا اشتعال میزائل حملوں کے بعد برادر اور دوست ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطے کیے اور تازہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اس سلسلے میں وزیر خارجہ کویت شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، مملکت نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ ٹوم بیرینڈسن اور جمہوریہ سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویوین بالاکرشنن سے گفتگو کی۔
انہوں نے ان وزراء کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا اور ملک میں تمام رہائشیوں اور زائرین کی مکمل سلامتی کی یقین دہانی کرائی۔
گفتگو کے دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان دو ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان سے متعلق پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ٹیلیفونک رابطوں میں اس بات پر زور دیا گیا کہ علاقائی امن کے قیام اور عالمی سطح پر سلامتی و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مربوط بین الاقوامی کوششیں ناگزیر ہیں۔