ڈالر کی مضبوطی کے باعث عالمی منڈی میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی

نیویارک، 14 اپریل، 2026 (وام) --عالمی منڈی میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث اسپاٹ ٹریڈنگ کے دوران سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔
سونے کی قیمت 0.3 فیصد کمی کے بعد فی اونس 4,734.50 ڈالر پر آ گئی، جو 7 اپریل کے بعد اس کی کم ترین سطح ہے، جبکہ امریکی سونے کے فیوچرز 0.4 فیصد کمی کے ساتھ 4,767.40 ڈالر پر بند ہوئے۔
چاندی بھی دباؤ کا شکار رہی اور 0.2 فیصد کمی کے ساتھ فی اونس 75.71 ڈالر تک محدود ہو گئی۔ اس کے برعکس پلاٹینم کی قیمت میں 0.3 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 2,050.80 ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ پیلاڈیم نے نمایاں کارکردگی دکھاتے ہوئے 3 فیصد اضافے کے ساتھ 1,566.15 ڈالر فی اونس کی سطح حاصل کر لی۔