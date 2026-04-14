امارات اور چین کے درمیان دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال

بیجنگ، 14 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر کے چین کے لیے خصوصی ایلچی اور ایگزیکٹو افیئرز اتھارٹی کے چیئرمین خلدون خلیفہ المبارک نے پیر کے روز بیجنگ میں عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی۔
یہ ملاقات ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان کے چین کے سرکاری دورے کے موقع پر ہوئی، جس میں وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر اور وزیر مملکت لانا نسیبہ نے بھی شرکت کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقین نے متحدہ عرب امارات اور چین کے درمیان مضبوط دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیا، جو جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے فریم ورک کے تحت دونوں ممالک اور ان کے عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا ذریعہ ہیں، جبکہ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔
اس موقع پر علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر تیزی سے بدلتی صورتحال کے تناظر میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں جانب سے باہمی تعاون کو مزید مستحکم بنانے اور اس کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا گیا۔