چینی صدر شی جن پنگ کا ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید کا استقبال، دوطرفہ تعاون کے فروغ پر زور

بیجنگ، 14 اپریل، 2026 (وام) --جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان کا چین کے سرکاری دورے کے دوران پرتپاک استقبال کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات کی مضبوطی اور مختلف شعبوں میں جاری تعاون کو سراہا۔
ملاقات کے دوران ولی عہد ابوظہبی نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے صدر شی جن پنگ کو نیک تمنائیں پہنچائیں اور چین اور اس کی عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے لیے خیرسگالی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر شی جن پنگ نے بھی شیخ خالد بن محمد بن زاید سے درخواست کی کہ وہ اماراتی صدر کو ان کی جانب سے دلی سلام اور متحدہ عرب امارات اور اس کی عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کی نیک خواہشات پہنچائیں۔
دونوں رہنماؤں نے کلیدی شعبوں میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے اور متوازن و پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اقتصادی و سرمایہ کاری تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا، جو دونوں ممالک کے باہمی مفادات کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔
ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں استحکام کے فروغ، مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کے فروغ اور عالمی امن و سلامتی کے قیام کے لیے تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے چین کے لیے خصوصی ایلچی اور ایگزیکٹو افیئرز اتھارٹی کے چیئرمین خلدون خلیفہ المبارک، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور ادنوک کے منیجنگ ڈائریکٹر و گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر سلطان احمد الجابر، وزیر سرمایہ کاری محمد حسن السویدی، وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی، وزارت خارجہ میں وزیر مملکت لانا زکی نسیبہ، وزارت خارجہ میں وزیر مملکت سعید مبارک الحاجری، عوامی جمہوریہ چین میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حسین بن ابراہیم الحمادی، ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکرٹری جنرل اور دفتر ولی عہد کے چیئرمین سیف سعید غباش، ابوظہبی میڈیا آفس کی چیئرپرسن اور ولی عہد کورٹ میں اسٹریٹجک تعلقات کی مشیر مریم عید المہیری، اور چین میں متحدہ عرب امارات کے مشن کے نائب سربراہ خالد محمد جدید الشحی بھی موجود تھے۔