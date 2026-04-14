تعلیمی اداروں کی تیاری یقینی بنانے کے لیے قومی مرحلے کا آغاز

ابوظہبی، 14 اپریل، 2026 (وام) --تعلیم، انسانی ترقی اور کمیونٹی ڈویلپمنٹ کونسل نے تعلیمی اداروں کی موجودہ پیش رفت کے مطابق تیاری کو یقینی بنانے کے لیے ایک قومی مرحلے کا آغاز کر دیا ہے، جو معاشرے کے تحفظ اور تعلیم کے تسلسل کے لیے ریاست کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ اقدام جاری جائزوں اور محتاط منصوبہ بندی کے تحت شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تعلیمی نظام سے متعلق آئندہ فیصلے مکمل تیاری، اعتماد اور متعلقہ حکام کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ کیے جائیں، جبکہ معاشرے کی سلامتی اور اطمینان کو اولین ترجیح دی جائے۔
قومی مرحلہ ایک مربوط فریم ورک کے تحت نافذ کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے وفاقی اور مقامی تعلیمی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیا جا رہا ہے، تاکہ ملک بھر میں تیاری کے اقدامات میں یکسانیت پیدا ہو اور مختلف حالات میں تعلیمی نظام کی مؤثر ردعمل کی صلاحیت کو مضبوط بنایا جا سکے۔
اس سلسلے میں تعلیمی سہولیات کی تیاری اور عملے کی تربیت کے لیے جامع پروگرام شروع کیے گئے ہیں، جن میں نرسریوں، اسکولوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں حفاظتی و سیکیورٹی پروٹوکول، انخلاء کے منصوبے، اور تعلیمی و انتظامی عملے کی نفسیاتی اور پیشہ ورانہ تیاری کو مضبوط بنانا شامل ہے، تاکہ تدریجی طور پر بالمشافہ تعلیم کی بحالی کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔
اس کے علاوہ، اس ہفتے سے نرسریوں کو مرحلہ وار دوبارہ کھولنے کا عمل شروع کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز سرکاری دفاتر اور تجارتی عمارتوں میں قائم نرسریوں سے ہوگا، جبکہ دیگر نرسریوں کو منظور شدہ ضوابط کے تحت گھروں میں بچوں کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔
وزارتوں اور مقامی تعلیمی حکام کی جانب سے تعلیمی اداروں کے فیلڈ جائزہ دورے بھی کیے جائیں گے، تاکہ تیاری کی سطح کا جائزہ لیا جا سکے اور پیش رفت کے مطابق تازہ رپورٹیں مرتب کی جائیں۔
ان اقدامات میں طلبہ اور تعلیمی عملے کے لیے آگاہی و رہنمائی مواد کی تیاری بھی شامل ہے، جس کا مقصد حفاظتی طریقہ کار سے متعلق شعور کو فروغ دینا اور مختلف حالات میں نفسیاتی تیاری کو مضبوط بنانا ہے۔ مزید برآں، واضح رہنما اصول مرتب کیے جا رہے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر تعلیمی طریقہ کار میں لچکدار تبدیلی کو یقینی بنایا جا سکے اور تعلیم کا تسلسل برقرار رہے۔
متعلقہ حکام کی جانب سے موجودہ صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ تعلیمی عمل سے متعلق بروقت اور مناسب فیصلے کیے جا سکیں، جو اعلیٰ ترین حفاظتی معیارات کے مطابق ہوں۔
اس قومی حکمت عملی کے تحت وزارت تعلیم اسکولوں اور نرسریوں کے لیے متحدہ رہنمائی فریم ورک تیار کر رہی ہے، جبکہ وزارت اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیق اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے مربوط ہدایات کی نگرانی کر رہی ہے۔
ہر شہر میں متعلقہ تعلیمی حکام اپنے دائرہ اختیار میں عمل درآمد کے لیے سرکلر جاری کریں گے، تاکہ قومی سطح پر یکساں سمت کے ساتھ مقامی سطح پر مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔
تعلیمی اداروں میں بالمشافہ یا آن لائن تعلیم کی بحالی سے متعلق تازہ معلومات 15 اپریل 2026 کو وزارت تعلیم اور وزارت اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیق کے سرکاری ذرائع سے جاری کی جائیں گی، تاکہ خاندانوں اور تعلیمی برادری کو درست اور بروقت معلومات فراہم کی جا سکیں۔
کونسل نے اس بات پر زور دیا کہ خاندانوں، تعلیمی اداروں اور متعلقہ حکام کے درمیان مضبوط شراکت داری طلبہ کے تحفظ اور اعتماد کے ساتھ تعلیم کے تسلسل کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔