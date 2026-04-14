ولی عہد ابوظہبی کا دورۂ چین اختتام پذیر، دوطرفہ تعاون کے فروغ پر زور

بیجنگ، 14 اپریل، 2026 (وام)--ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے عوامی جمہوریہ چین کا سرکاری دورہ مکمل کیا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان جامع شراکت داری کو ترجیحی شعبوں میں مزید فروغ دینا اور اقتصادی و ترقیاتی تعاون کو آگے بڑھانا تھا۔
دورے کے دوران شیخ خالد بن محمد بن زاید نے چین کے صدر شی جن پنگ اور اسٹیٹ کونسل کے وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کی، جس میں دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور مشترکہ اسٹریٹجک مفادات کے اہم شعبوں میں تعاون کو نئی جہت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
انہوں نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چین اور اس کی عوام کے لیے مزید ترقی، خوشحالی اور استحکام کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔