دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ عالمی مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شامل، 2025 میں 95.2 ملین مسافروں کی آمد و رفت

مونٹریال، 14 اپریل، 2026 (وام)--دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2025 کے دوران 95.2 ملین بین الاقوامی مسافروں کو خدمات فراہم کر کے دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں اپنی نمایاں پوزیشن برقرار رکھی ہے، جس سے اس کا عالمی ہوا بازی کے مرکز کے طور پر کردار مزید مستحکم ہوگیا ہے۔
یہ درجہ بندی ایئرپورٹس کونسل انٹرنیشنل (اے سی آئی) کی جانب سے جاری کی گئی، جس میں عالمی فضائی رابطوں، سفری سرگرمیوں اور تجارت میں بڑے ہوائی اڈوں کے مسلسل کردار کو اجاگر کیا گیا۔
دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے مجموعی مسافروں کی تعداد کے لحاظ سے عالمی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ ہارٹس فیلڈ-جیکسن اٹلانٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ 106.3 ملین مسافروں کے ساتھ پہلے نمبر پر برقرار رہا، اور ٹوکیو ہنیدا ایئرپورٹ تیسرے نمبر پر رہا۔
اے سی آئی کی درجہ بندی میں مسافروں کی مجموعی تعداد، بین الاقوامی مسافروں، فضائی کارگو اور طیاروں کی آمد و رفت جیسے اہم اشاریوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ یہ بڑے ہوائی اڈے عالمی فضائی نقل و حمل کے نظام میں کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے لوگوں اور اشیا کی مؤثر ترسیل کو یقینی بناتے ہیں۔