ڈومینیکن ریپبلک میں شدید بارشیں، 4 افراد ہلاک، 30 ہزار سے زائد بے گھر

سانتو ڈومنگو، 15 اپریل، 2026 (وام)--ڈومینیکن ریپبلک میں کم دباؤ کے نظام کے باعث گزشتہ کئی روز سے جاری شدید بارشوں نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 30 ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔
ملک کے ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کے مطابق موسلا دھار بارشوں سے 6 ہزار سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے، جبکہ 10 لاکھ سے زائد افراد کو پینے کے پانی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ 28 علاقے بیرونی دنیا سے منقطع ہو گئے ہیں۔
حکام نے صورتحال کے پیش نظر ملک کے 32 میں سے 28 صوبوں میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔