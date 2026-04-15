چین کا بینکاری نظام میں لیکویڈیٹی برقرار رکھنے کے لیے 500 ارب یوان کا اقدام

بیجنگ، 15 اپریل، 2026 (وام) — چین کے مرکزی بینک، پیپلز بینک آف چائنا نے اعلان کیا ہے کہ وہ بینکاری نظام میں مناسب لیکویڈیٹی برقرار رکھنے کے لیے بدھ کے روز 500 ارب یوان (تقریباً 72.89 ارب امریکی ڈالر) کا آؤٹ رائٹ ریورس ریپو آپریشن انجام دے گا۔
شِنہوا نیوز ایجنسی کے مطابق یہ آپریشن مقررہ مقدار کے تحت شرحِ سود کی بنیاد پر بولی کے ذریعے کیا جائے گا، جس میں کامیاب بولیوں کا تعین مختلف شرحوں پر کیا جائے گا، جبکہ اس کی مدت چھ ماہ ہوگی۔
چونکہ اپریل میں 600 ارب یوان مالیت کے چھ ماہہ ریورس ریپو معاہدے مکمل ہو رہے ہیں، اس لیے بدھ کا یہ آپریشن نسبتاً کم حجم کی تجدید کی نمائندگی کرتا ہے۔
واضح رہے کہ آؤٹ رائٹ ریورس ریپو آپریشن مرکزی بینک کا ایک مالیاتی آلہ ہے، جسے اکتوبر 2024 میں متعارف کرایا گیا تھا تاکہ قومی بینکاری نظام میں لیکویڈیٹی کو منظم رکھا جا سکے۔ یہ آپریشن ماہانہ بنیاد پر کیا جاتا ہے اور اس کی مدت زیادہ سے زیادہ ایک سال ہوتی ہے۔