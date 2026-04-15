ڈالر کی مضبوطی کے باعث سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی، دیگر دھاتوں میں ملا جلا رجحان

نیویارک، 15 اپریل، 2026 (وام)--امریکی ڈالر کی قدر میں بہتری کے بعد بدھ کے روز سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، تاہم اس سے قبل قیمتیں ایک ماہ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھیں۔
اسپاٹ گولڈ 0.3 فیصد کمی کے ساتھ 4,828.07 ڈالر فی اونس پر آ گیا، جبکہ اس سے قبل سیشن کے دوران 18 مارچ کے بعد کی بلند ترین سطح کو چھو گیا تھا۔ جون کی ترسیل کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 4,851.30 ڈالر فی اونس پر مستحکم رہے۔
دیگر دھاتوں میں اسپاٹ سلور 0.8 فیصد اضافے کے ساتھ 80.15 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی، جبکہ پلاٹینم 1.1 فیصد بڑھ کر 2,126.14 ڈالر فی اونس ہو گیا۔ اس کے برعکس پیلیڈیم کی قیمت میں 0.1 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی اور یہ 1,585.60 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔