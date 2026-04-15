عجمان میں ٹیکسی کی سواریوں میں 5.6 فیصد اضافہ

عجمان، 15 اپریل، 2026 (وام) -- عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران ٹیکسی کی سواریوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا ہے، جو بڑھ کر 33 لاکھ 22 ہزار 268 ہو گئی، جبکہ 2025 کے اسی عرصے میں یہ تعداد 31 لاکھ 46 ہزار 769 تھی۔ اس طرح 1 لاکھ 75 ہزار 499 سواریوں کا اضافہ ہوا، جو تقریباً 5.6 فیصد نمو کے برابر ہے۔
پبلک ٹرانسپورٹ و لائسنسنگ کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انجینئر سمیع علی الجلاف نے کہا کہ یہ اضافہ امارت بھر میں ٹیکسی خدمات کی بڑھتی ہوئی طلب اور اعلیٰ سطح کی سیکیورٹی و آپریشنل تیاری کی عکاسی کرتا ہے، جسے جدید اور معیاری سہولیات سے آراستہ گاڑیوں کے استعمال سے مزید تقویت ملی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ٹیکسیاں عجمان کے ٹرانسپورٹ نظام کا ایک اہم جزو ہیں، جو روزمرہ سفری ضروریات کو مؤثر اور لچکدار انداز میں پورا کرتی ہیں۔ ان کے مطابق اتھارٹی خدمات کی بہتری، فلیٹ کے معیار میں اضافہ اور جدید حل اپنانے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے تاکہ ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنایا جا سکے اور امارت میں معیارِ زندگی کو مزید بہتر کیا جا سکے۔