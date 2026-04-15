العریش میں اماراتی فلوٹنگ ہسپتال کو انڈونیشیا کی طبی ٹیم کی معاونت حاصل

العريش، 15 اپریل، 2026 (وام) -- العریش میں قائم متحدہ عرب امارات کے فلوٹنگ ہسپتال نے "آپریشن الفارس الشهم 3" کے تحت انڈونیشیا سے آنے والی نئی طبی ٹیم کا خیرمقدم کیا ہے، جس سے غزہ پٹی سے آنے والے فلسطینیوں کے لیے جاری اماراتی طبی اور انسانی خدمات کو مزید تقویت ملی ہے۔
انڈونیشیاکی طبی ٹیم نے اماراتی طبی و انتظامی عملے کے ساتھ مل کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، جس کے نتیجے میں علاج کی سہولیات میں بہتری، طبی عملے کی تیاری میں اضافہ اور مختلف نوعیت کے طبی کیسز اور زخمیوں سے نمٹنے کی ہسپتال کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔
نئی ٹیم کی آمد متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا کے درمیان انسانی اور طبی تعاون کی عکاس ہے، جو فلسطینی عوام کی مدد اور مشکل حالات میں ان کی تکالیف کم کرنے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کو ظاہر کرتی ہے۔
العریش میں قائم یہ اماراتی فلوٹنگ ہسپتال "آپریشن الفارس الشهم 3" کے تحت شروع کی گئی نمایاں انسانی و طبی کاوشوں میں شامل ہے، جہاں غزہ سے آنے والے فلسطینی مریضوں کو مسلسل علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ خدمات مربوط طبی اور انتظامی نظام کے تحت فراہم کی جاتی ہیں، جن میں تشخیص، علاج، جراحی اور بعد از علاج نگہداشت شامل ہیں۔