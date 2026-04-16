امارات کے صدر کو قازقستان کے صدر کا خط موصول، دوطرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 16 اپریل، 2026 (وام)--امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو جمہوریہ قازقستان کے صدر قاسم جومارت توکایف کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس میں دوطرفہ تعلقات اور مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے امور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
یہ پیغام نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے قصر الوطن ابوظہبی میں قازقستان کے صدر کے خصوصی ایلچی اور بین الاقوامی امور کے مشیر یرنار ایم لازر سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔
ملاقات میں شیخ منصور بن زاید اور یرنار لازر نے متحدہ عرب امارات اور قازقستان کے درمیان دوطرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں اس کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو تقویت ملے اور پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔
فریقین نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔
ملاقات میں متعدد اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔