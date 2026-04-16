اماراتی فلوٹنگ ہسپتال میں غزہ کے مزید 7 مریضوں کا علاج

العریش، 16 اپریل، 2026 (وام)--العریش میں قائم متحدہ عرب امارات کے فلوٹنگ ہسپتال نے "آپریشن الفارس الشهم 3" کے تحت غزہ پٹی سے آنے والے مزید 7 مریضوں کو علاج کے لیے داخل کیا ہے۔
رفح کراسنگ کے رواں سال فروری کے اوائل میں دوبارہ کھلنے کے بعد اب تک ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی مجموعی تعداد، ان کے تیمارداروں سمیت، 73 ہو گئی ہے۔ مریضوں کی آمد کے فوراً بعد طبی ٹیموں نے ان کا معائنہ اور علاج کے منصوبے تیار کرنا شروع کیے ہیں۔
یہ ہسپتال غزہ سے آنے والے فلسطینیوں کو جامع طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے، جن میں تشخیص، جراحی، فزیوتھراپی اور ڈائیلاسز شامل ہیں، اور یہ تمام خدمات ایک مربوط اور خصوصی طبی نظام کے تحت مہیا کی جا رہی ہیں تاکہ مریضوں کی صحت میں بہتری لائی جا سکے۔
یہ مرکز اماراتی طبی و انتظامی عملے کے زیر انتظام ہے، جسے انڈونیشیائی طبی ٹیم کی معاونت حاصل ہے۔ دونوں ٹیمیں شب و روز خدمات انجام دیتے ہوئے علاج کے عمل کے تسلسل اور مختلف طبی کیسز سے مؤثر انداز میں نمٹنے کو یقینی بنا رہی ہیں۔
یہ اقدام غزہ کی عوام کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل انسانی ہمدردی پر مبنی معاونت اور موجودہ چیلنجز کے دوران طبی امداد فراہم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔