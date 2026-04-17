یو اے ای کا لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیرمقدم

ابوظہبی، 17 اپریل، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے اعلان کا خیرمقدم کرتے ہوئے اس پیش رفت کو ممکن بنانے میں امریکی سفارتی کوششوں کو سراہا ہے۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں امید ظاہر کی گئی کہ یہ اقدام خطے میں استحکام کے لیے سازگار ماحول کی تشکیل کی جانب ایک مثبت قدم ثابت ہوگا، جبکہ کشیدگی میں مزید اضافے کو روکنے اور انسانی و سیکیورٹی اثرات کو کم کرنے کے لیے مؤثر بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔
بیان میں لبنان کی حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ یو اے ای اس نازک مرحلے پر لبنان کی حمایت جاری رکھے گا، خصوصاً اس کی ان کوششوں میں جن کا مقصد اسلحہ کو صرف ریاست کے اختیار میں رکھنا اور دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ ہے، جو قومی سلامتی اور استحکام کے استحکام کے لیے اہم قدم ہے۔
متحدہ عرب امارات نے لبنان کی وحدت، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے برادر لبنانی عوام کے لیے امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے حصول کی خواہش کا اظہار کیاہے۔