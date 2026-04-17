انڈونیشیا میں ہیلی کاپٹر حادثہ، 8 افراد ہلاک

جکارتہ، 17 اپریل، 2026 (وام)--انڈونیشیا کے صوبہ ویسٹ کلیمنتان میں ہیلی کاپٹر حادثے کے نتیجے میں اس میں سوار تمام 8 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ امدادی ٹیمیں لاشوں اور ملبے کی تلاش میں مصروف ہیں۔
انڈونیشیا کے ریسکیو ادارے کے سربراہ محمد شفیعی کے مطابق ایئربس ایچ 130 ہیلی کاپٹر جمعرات کی صبح میلاؤی کے ایک زرعی علاقے سے پرواز کے پانچ منٹ بعد ہی رابطے سے منقطع ہو گیا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ حادثے کا مقام گھنے جنگلات اور پہاڑی و دشوار گزار علاقے میں واقع ہے، جبکہ امدادی کارکنوں کو اس مقام سے تقریباً 3 کلومیٹر مغرب میں ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے کا ملبہ مل گیا ہے۔