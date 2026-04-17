اسکول سیفٹی کے فروغ کے لیے کمیونٹی ریسپانڈر فورم کا انعقاد

ابوظہبی، 17 اپریل، 2026 (وام)--ابوظہبی سول ڈیفنس اتھارٹی نے الدار پراپرٹیز کے تعاون سے اسکول سیفٹی کے حوالے سے "کمیونٹی ریسپانڈر فورم" کا انعقاد کیا، جس کا مقصد تعلیمی اور نگران عملے کو "کمیونٹی ریسپانڈر" پروگرام میں شمولیت کی ترغیب دینا ہے۔
یہ اقدام شرکاء کی ہنگامی حالات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ وہ اسکولوں کے اندر اور روزمرہ زندگی میں مؤثر انداز میں ردعمل دے سکیں۔
فورم میں پانچ اہم موضوعات پر روشنی ڈالی گئی، جن میں کمیونٹی ریسپانڈر نظام کا تعارف، اسکولوں میں محفوظ واپسی کے رہنما اصول، اور حفاظتی طریقہ کار سے آگاہی شامل تھی۔ اس کے علاوہ انخلا اور مختلف ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے عملی مظاہرے بھی پیش کیے گئے۔
اتھارٹی نے تعلیمی اور نگران عملے کی تربیت اور انہیں فوری و مؤثر ردعمل کے قابل بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس سلسلے میں خصوصی تربیتی سیشنز منعقد کیے گئے، جن میں تعلیمی اداروں میں حفاظتی اصول، خطرات کے انتظام اور احتیاطی تدابیر پر توجہ دی گئی۔
فورم کے دوران "ہماری کمیونٹی تیار ہے" مہم کے دوسرے مرحلے کا بھی جائزہ پیش کیا گیا، جو ابوظہبی ایمرجنسی، کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر کی جانب سے شراکت داروں کے تعاون سے جاری ہے، اور جس کا مقصد عوامی شعور کو بڑھانا اور افراد کو ذمہ داری کے ساتھ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے قابل بنانا ہے۔
اس موقع پر ایک ویڈیو بھی پیش کی گئی جس میں رضاکاروں کے ابتدائی ردعمل کو دکھایا گیا، جو متعلقہ حکام کی آمد سے قبل ہنگامی صورتحال سے نمٹتے ہیں۔
کمیونٹی ریسپانڈر نظام ایک باشعور اور فعال معاشرے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، جو چیلنجز کے دوران سرکاری اداروں کی معاونت کرتا ہے، جبکہ یہ اقدام رضاکارانہ خدمات کے فروغ اور ابوظہبی میں معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ بھی ہے۔