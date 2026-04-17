ایشین بیچ گیمز: یو اے ای 31 کھلاڑیوں کے ساتھ چار کھیلوں میں حصہ لے گا

سانیا، چین، 17 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات 22 سے 30 اپریل تک چین کے شہر سانیا میں منعقد ہونے والے چھٹے ایشین بیچ گیمز میں شرکت کرے گا، جہاں 31 کھلاڑیوں پر مشتمل وفد چار کھیلوں میں مقابلہ کرے گا، جن میں جوجٹسُو، سیلنگ، بیچ ساکر اور اوپن واٹر سوئمنگ شامل ہیں۔
چین دوسری بار ایشین بیچ گیمز کی میزبانی کر رہا ہے، اس سے قبل 2012 میں ہائی یانگ میں یہ مقابلے منعقد کیے گئے تھے۔
سانیا میں ہونے والے اس ایڈیشن میں ایشیا بھر سے 45 قومی اولمپک کمیٹیوں کے 1,790 کھلاڑی 14 کھیلوں، 15 ڈسپلنز اور 61 مقابلوں میں حصہ لیں گے۔
افتتاحی اور اختتامی تقریبات ایشین بیچ گیمز پارک کے رنگ تھیٹر میں منعقد ہوں گی، جو تیانیا ہائی جیاو کے علاقے میں واقع ہے۔
یو اے ای اولمپک کمیٹی کا پیشگی وفد گزشتہ بدھ کو سانیا پہنچ چکا ہے تاکہ قومی دستے کی آمد سے قبل انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے، جبکہ اماراتی مہم کا آغاز بیچ ساکر ٹیم کے ذریعے ہوگا، جو گروپ بی میں سعودی عرب، تھائی لینڈ اور ایران کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔
یو اے ای نے 2008 میں بالی میں ہونے والے پہلے ایشین بیچ گیمز سے اب تک مجموعی طور پر 28 تمغے حاصل کیے ہیں، جن میں 11 طلائی، 8 چاندی اور 9 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ 2014 میں تھائی لینڈ کے شہر پھوکٹ میں ہونے والے مقابلے امارات کی سب سے کامیاب شرکت رہے، جہاں 12 تمغے حاصل کیے گئے۔
2016 میں ویتنام کے شہر دا نانگ میں ہونے والے پانچویں ایڈیشن میں اماراتی جوجٹسُو کھلاڑی ودیمہ الیافعی نے کانسی کا تمغہ جیت کر ایشین بیچ گیمز کی تاریخ میں پوڈیم پر پہنچنے والی پہلی اماراتی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔
یو اے ای اولمپک کمیٹی کے سیکرٹری جنرل فارس محمد المطوعہ نے اس اہم براعظمی ایونٹ میں توقعات کے مطابق کارکردگی دکھانے کے لیے تیاریوں کو مزید تیز کرنے اور کوششیں بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے اماراتی وفد پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑی ماضی کی کامیابیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک کا نام روشن کریں گے۔
انہوں نے یو اے ای اولمپک کمیٹی کے صدر عزت مآب شیخ منصور بن محمد بن راشد المکتوم کے وژن اور وزیر کھیل و نائب صدر یو اے ای اولمپک کمیٹی ڈاکٹر احمد بالہول الفلاسی کی مسلسل نگرانی کو بھی سراہا، جو قومی ٹیموں کی عالمی مقابلوں میں بھرپور شرکت کو یقینی بنا رہے ہیں۔
ایشین بیچ گیمز کا آغاز 2008 میں بالی، انڈونیشیا میں ہوا، جس کے بعد 2010 میں مسقط، 2012 میں ہائی یانگ، 2014 میں پھوکٹ اور 2016 میں دا نانگ میں یہ مقابلے منعقد ہوئے، جبکہ اب چھٹا ایڈیشن سانیا میں منعقد ہو رہا ہے۔