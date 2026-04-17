ایشیائی افریقی پارلیمانی کونسل کا ایرانی حملوں کی مذمت کا مطالبہ

استنبول، 16 اپریل، 2026 (وام) --ایشیائی افریقی پارلیمانی کونسل نے بین الاقوامی پارلیمانی اتحاد کی جنرل اسمبلی، جو اس وقت استنبول میں جاری ہے، سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے علاقوں پر ایران اور اس سے وابستہ ملیشیاؤں کے حملوں کی واضح مذمت کرے۔
کونسل کے پہلے نائب صدر سعود الحجیلاں نے کہا کہ یہ حملے بلاجواز کشیدگی میں اضافہ، بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی اور ریاستوں کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کونسل موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں خلیجی اتحاد کو مضبوط بنانے کو انتہائی اہمیت دیتی ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ ایسے اقدامات ایک ذمہ دار بین الاقوامی مؤقف کے متقاضی ہیں، جو خودمختاری کے احترام، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور کشیدگی میں کمی کے ساتھ عالمی امن و سلامتی کے فروغ کی حمایت کرے۔