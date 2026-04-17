یو اے ای کا “حمید ایئر برج” جاری، غزہ کے لیے 100 ٹن غذائی امداد روانہ

شارجہ، 17 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات کی جانب سے غزہ پٹی کے لیے 100 ٹن ضروری غذائی سامان پر مشتمل امدادی پرواز جمعہ کے روز شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ کی گئی، جو “حمید ایئر برج” اقدام کا حصہ ہے۔
یہ اقدام سپریم کونسل کے رکن اور حاکم عجمان عزت مآب شیخ حمید بن راشد النعیمی کی سرپرستی میں “آپریشن الفارس الشهم 3” کے تعاون سے جاری ہے، اور یو اے ای کی مسلسل انسانی ہمدردی کی کاوشوں کا حصہ ہے۔
آپریشن الفارس الشهم 3 کے ریلیف آپریشنز کوآرڈی نیٹر حمود الافاری نے بتایا کہ یہ پرواز شیخ حمید کی ہدایات پر روانہ کی گئی تاکہ موجودہ حالات میں غزہ کی ہزاروں متاثرہ خاندانوں کی روزمرہ مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کے تحت متعدد انسانی ہمدردی کے منصوبے جاری ہیں، جن میں یو اے ای کا فیلڈ ہسپتال اور مصر کے شہر العریش میں قائم 100 بستروں پر مشتمل فلوٹنگ ہسپتال شامل ہے، جہاں مختلف شعبوں کے ماہر طبی عملہ خدمات انجام دے رہا ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ غزہ کو روزانہ پانی کی فراہمی کے لیے چھ ڈی سیلینیشن پلانٹس بھی قائم کیے گئے ہیں۔
حمود الافاری کے مطابق غزہ کے لیے یو اے ای کی مجموعی امداد 1 لاکھ 22 ہزار ٹن سے تجاوز کر چکی ہے، جس کی مالیت 3 ارب ڈالر سے زائد ہے، جو ملک کی وسیع انسانی ہمدردی کی کوششوں کو ظاہر کرتی ہے۔
انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر خالد عبدالوہاب الخجہ نے کہا کہ ادارہ فضائی پل اور سمندری کھیپوں کے ذریعے امدادی سرگرمیوں میں شریک ہے، تاکہ فوری غذائی ضروریات پوری کی جا سکیں اور کمزور طبقات کی مدد کی جا سکے۔
انہوں نے بتایا کہ عجمان کے حکمران کے اقدامات کے تحت 80 لاکھ درہم (2.2 ملین ڈالر) سے زائد مالیت کا ایک امدادی جہاز بھی غزہ روانہ کیا جا رہا ہے، جس میں خوراک اور دیگر ضروری سامان شامل ہے۔
یہ اقدام یو اے ای کی وسیع تر انسانی کوششوں کا حصہ ہے، جس کے تحت فضائی اور بحری ذرائع سے مربوط انداز میں امداد فراہم کی جا رہی ہے، تاکہ غزہ کے متاثرہ افراد کی مدد کو مزید وسعت دی جا سکے۔