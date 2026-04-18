خلیج تعاون کونسل کا آبنائے ہرمز پر ایرانی دھمکیوں کی مذمت کرنے والی آئی ایم او قرارداد کا خیرمقدم

ریاض، 18 اپریل، 2026 (وام)--خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے بین الاقوامی بحری تنظیم (آئی ایم او) کی قانونی کمیٹی کے 113ویں اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد کا خیرمقدم کیا ہے، جس میں آبنائے ہرمز کی بندش اور ایران کی جانب سے خطے میں جہازوں کو درپیش خطرات، حملوں اور دھمکیوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔
انہوں نے آبنائے ہرمز اور اس کے اطراف میں سمندری بارودی سرنگیں بچھانے کی ایرانی دھمکیوں اور گزرنے والے جہازوں پر ٹول ٹیکس عائد کرنے جیسے اقدامات کی بھی مذمت کو سراہا۔
جاسم البدیوی نے اس اہم قرارداد کی تیاری میں متحدہ عرب امارات کے کردار کو سراہتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور آبنائے ہرمز سے جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کریں۔