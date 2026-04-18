شیخ عبداللہ بن زاید اور برطانوی وزیر خارجہ کی ملاقات، علاقائی سلامتی اور دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 18 اپریل، 2026 (وام)--نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے برطانیہ کی سکریٹری برائے خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور یویٹ کوپر سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی مجموعی صورتحال، ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور دیگر برادر و دوست ممالک کو نشانہ بنانے والے بلااشتعال دہشت گردانہ میزائل حملوں اور ان کے علاقائی و عالمی سلامتی، بین الاقوامی جہاز رانی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔
یویٹ کوپر نے امارات کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ، یو اے ای کی خودمختاری کے تحفظ، علاقائی سالمیت کے دفاع اور شہریوں، مقیم افراد اور مہمانوں کی سلامتی یقینی بنانے کے اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے برطانوی وزیر کے دورے کو دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کا مظہر قرار دیتے ہوئے ایران کی حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد برطانیہ کی مکمل حمایت پر اظہارِ تشکر کیا، اور ملک میں تمام رہائشیوں اور مہمانوں کی سلامتی کی بھی تصدیق کی۔
برطانوی وزیر نے خطے کی تازہ پیش رفت پر روشنی ڈالی، خصوصاً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکا اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان کے حوالے سے، جبکہ دونوں فریقین نے خطے میں پائیدار امن، سلامتی کے استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تیز کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
ملاقات میں یو اے ای اور برطانیہ کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو تقویت ملے اور عوام کی خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔
ملاقات میں وزیر مملکت لانا زکی نصیبہ بھی شریک تھیں۔