یو اے ای کی لبنان میں اقوام متحدہ امن مشن پر حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 19 اپریل، 2026 (وام)--متحدہ عرب امارات نے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے عبوری امن مشن (یونیفل) کے فرانسیسی دستے کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک فوجی ہلاک اور تین اہلکار زخمی ہو گئے۔
امارات نے زور دیا کہ امن مشن کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی صریح خلاف ورزی ہے۔
وزارتِ خارجہ نے یونیفل مشن میں شریک ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق فوجی کے اہلِ خانہ، جمہوریہ فرانس اور اس کی عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔
بیان میں لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ یونیفل اہلکاروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، واقعے کی مکمل تحقیقات کرے، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے اور ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔
وزارت نے اس نازک مرحلے پر لبنان کی حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے اس کی ان کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا، جن کا مقصد اسلحہ کو صرف ریاست کے دائرہ اختیار میں رکھنا اور دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ ہے، جو قومی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک اہم قدم ہے۔