فجیرہ میں سیاحتی شعبہ عروج پر، ہوٹلوں کی گنجائش 100 فیصد تک بھر گئی

فجیرہ، 19 اپریل، 2026 (وام)--فجیرہ کے سیاحتی شعبے نے 2026 کے آغاز پر غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوٹلوں کی گنجائش کی شرح 95 سے 100 فیصد تک ریکارڈ کی ہے۔
شہر میں سیاحوں کی بڑی تعداد نے رخ کیا، جو اس کے منفرد پہاڑی مناظر اور تفریحی مقامات سے متاثر ہو کر یہاں آئے۔
فجیرہ ڈیپارٹمنٹ آف ٹورازم اینڈ اینٹیکویٹیز کے مطابق یہ اعداد و شمار مقامی سیاحتی صنعت کی پائیدار ترقی کی عکاسی کرتے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ حکومتی اقدامات کی کامیابی کا نتیجہ ہے، جن کا مقصد سیاحت کے شعبے میں تنوع پیدا کرنا اور فجیرہ کی عالمی سطح پر کشش کو بڑھانا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس مثبت کارکردگی سے بنیادی ڈھانچے میں مزید سرمایہ کاری اور تفریحی سہولیات کی بہتری کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔