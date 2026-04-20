بیجنگ ہاف میراتھن: ہیومنائیڈ روبوٹ نے انسانی رنرز کو پیچھے چھوڑ کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا

بیجنگ، 20 اپریل، 2026 (وام)--بیجنگ میں منعقدہ ہاف میراتھن میں ایک ہیومنائیڈ روبوٹ نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانی رنرز کو پیچھے چھوڑ دیا اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا، جو چینی ٹیکنالوجی میں تیز رفتار پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔
سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کے مطابق چینی اسمارٹ فون کمپنی آنر سے وابستہ اس روبوٹ نے جدید خودکار نیویگیشن سسٹم کی مدد سے تقریباً 21 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 50 منٹ اور 26 سیکنڈ میں طے کیا، جس کی اوسط رفتار تقریباً 25 کلومیٹر فی گھنٹہ رہی۔
یہ کارکردگی نہ صرف مقابلے میں شریک انسانی رنرز سے کہیں بہتر ثابت ہوئی بلکہ اس نے یوگنڈا کے رنر جیکب کپلِمو کے 57 منٹ 20 سیکنڈ کے عالمی ریکارڈ کو بھی نمایاں فرق سے پیچھے چھوڑ دیا۔