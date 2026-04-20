عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں 0.7 فیصد کمی، امریکی ڈالر مستحکم

عالمی دارالحکومت، 20 اپریل، 2026 (وام)--عالمی منڈی میں پیر کے روز سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، جس کی بنیادی وجہ امریکی ڈالر کا استحکام رہا، جبکہ سیشن کے دوران سونا 13 اپریل کے بعد اپنی کم ترین سطح تک بھی پہنچ گیا۔
اسپاٹ گولڈ 0.7 فیصد کمی کے ساتھ 4,793.98 ڈالر فی اونس پر ٹریڈ ہوا، جبکہ جون کی ڈیلیوری کے لیے امریکی گولڈ فیوچرز 1.4 فیصد گر کر 4,813.60 ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی منفی رجحان دیکھا گیا، جہاں اسپاٹ سلور 0.9 فیصد کمی کے ساتھ 80.04 ڈالر فی اونس پر آ گئی، جبکہ پلاٹینم 0.5 فیصد کمی کے بعد 2,093.56 ڈالر فی اونس پر بند ہوا۔ اس کے برعکس پیلیڈیم کی قیمت 1,558.60 ڈالر فی اونس پر مستحکم رہی۔