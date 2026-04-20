عرب پارلیمنٹ کا فلسطین میں بگڑتی صورتحال پر عالمی پارلیمانی اتحاد پر زور

استنبول، 20 اپریل، 2026 (وام)--عرب پارلیمنٹ نے فلسطینی علاقوں میں بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر عالمی پارلیمانی آواز کو متحد کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔
استنبول میں فلسطین کے حامی پارلیمانوں کے گروپ کے دوسرے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد بن احمد الیمحی نے کہا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے "ہر حمایتی آواز اور ہر مخلص کوشش" ناگزیر ہے۔
انہوں نے ترک پارلیمنٹ کی جانب سے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے پارلیمانی گروپ کے قیام کے اقدام کو سراہتے ہوئے اسے ایک اہم پیش رفت قرار دیا، جو فلسطینی مسئلے کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے گہری آگاہی کی عکاسی کرتا ہے، اور عرب پارلیمنٹ کی فعال شرکت کے عزم کا اعادہ کیا۔
الیمحی نے حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے اسرائیلی کنیسٹ کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کی اجازت سے متعلق قانون کی منظوری کو بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین اور غیر معمولی خلاف ورزی قرار دیا۔
انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بستیوں کی مسلسل توسیع اور اسلامی و مسیحی مقدس مقامات، خصوصاً مسجد اقصیٰ کے خلاف جاری خلاف ورزیوں، بشمول نمازیوں پر پابندیوں، کو بھی مذہبی آزادی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد میں درپیش مشکلات اور فلسطینی عوام کی جاری انسانی مشکلات کے ساتھ مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمانی سفارت کاری اب محض ایک تکمیلی آپشن نہیں رہی بلکہ عالمی رائے عامہ کو متاثر کرنے، فلسطینی کاز کے دفاع اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے لیے بین الاقوامی حمایت کو متحرک کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکی ہے۔